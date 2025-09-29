Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ilk kez KTSYD Kupası'nı Ralli Sporunda düzenliyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir yaptıkları görüşme sonrası rallide KTSYD Kupası heyecanı yaşanması için iş birliği gerçekleştirdi. 2 kurum yönetim kurulları tarafından 5 Ekim 2025 Pazar günü Ralli Sprint için çalışmalar başladı.

Her yıl gelenekselleşmesi planlanan KTSYD Kupası için bu yıl 4.’sü düzenlenecek Mehmet Alptürk Anı Rallisi’ne ev sahipliği yapılacak. KTSYD Merkez binası önünde start ve finiş noktaları yer alacak. Ralliciler Lavinyum etabında yarışacak. Yarış 5 Ekim Pazar Günü gerçekleşecek ve Basel Holding Sprint Şampiyonası bu yarış ile sona erecek.