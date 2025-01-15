Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası yarın başlıyor. Kadınlarda 5, erkeklerde de 8 takımın mücadele edeceği turnuvada bu akşam maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Kadınlarda saat 18.00’de Larnaka Gençler Birliği – Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşacak. Erkeklerde ise saat 20.00 Larnaka Gençler Birliği – Soyer Aksu takımları mücadele edecekler. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası finalleri 23 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.