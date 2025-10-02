Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu iş birliğinde Mehmet Alptürk ailesinin katkıları ile hafta sonu gerçekleşecek olan “Ralli Sprint” Mehmet Alptürk Anısına gerçekleşecek ve konu ile ilgili olarak KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda basın toplantısı yapıldı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Ralli Teknik Komite Sorumlusu Canben Özpaşa ve ralli şampiyonasının ilk 3 sırasındaki isimler Sırada Cevdet Alptürk co pilotu Mehmet Çağla, Çağkan Bozalanlar co pilotu Hasan Evrensel ve Sami Doğan co pilotu Ahmet Akbıçak toplantıda konuşma yaptılar.

ÖZPAŞA TEKNİK BİLGİ VERDİ

Toplantıda açılış konuşmasını yapan teknik sorumlu Canben Özpaşa yarışmanın detayları hakkında bilgi

verdi. Özpaşa KTSYD Kupası Ralli Sprint ile sezonun şampiyonlarının da belli olacağını ve yarışa 24 aracın kayıt yaptırdığını ifade etti.

KİŞMİR: “RALLİDE ŞAMPİYON KTSYD KUPASI İLE BELLİ OPLACAK”

Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir de yaptığı konuşmada rally heyecanının KTSYD Kupası ile devam edeceğini bu organizasyona katkı koyan KTSYD Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Kişmir “Ralli Sprint” Mehmet Alptürk Anısna gerçekleşecek ve Merhum Mehmet Alptürk’ü bir kez daha anmış olacaklarını ifade ederek Alptürk ailesine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

ÖZSOY “RALLİDE KTSYD KUPASI BİZLERİ HEYECANLANDIRDI”

KTSYD Başkanı Necati Özsoy da son yıllarda büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Otomobil Kurumu organizasyonarın en önemli ayağı olan Ralli Sprint’in KTSYD Kupası adı altında gerçekleşecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Özsoy ralli sporunun bu yıl da müthiş bir çekişmeye sahne olduğunu ve KTSYD Kupası ile şampiyonun da belli olacağı bir organizasyoan ev sahipliği yapmalarının daha da anlamşı olacağını söyledi ve Mehmet Alptürk’ü saygı ile anacaklarını kendileri ile birlikte turnuvaya

katkı koyacak olan Alptürk ailesine ve bu imkanı sağlayan Otomobil Kurumuna teşekkürlerini iletti.

RALLİCİLER ŞAMPİYONADA İDDİALI

Daha sonra söz alan ralli şampiyonasının ilk 3 ismi de KTSYD Kupası Ralli Sprint Mehmet Alptürk Anı yarışındaki düşüncelerini paylaştılar ve şampiyonlukda iddialı olduklarını ifade ettiler. Ralliciler bu yarışın KTSYD Kupası adı altında düzenlenmesinin de ayrı bir heyecan yaşattığını ifade ettiler ve tüm ralliseverleri Pazar günkü yarışa davet ettiler. Her yıl gelenekselleşmesi planlanan KTSYD Kupası için bu yıl 4.’sü düzenlenecek Mehmet Alptürk Anı Rallisi KTSYD Merkez binası önünde start ve finiş noktaları yer alacak. Ralliciler Lavinyum etabında yarışacak. Yarış 5 Ekim Pazar Günü gerçekleşecek ve Basel Holding Sprint Şampiyonası bu yarış ile sona erecek

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Goodyear RT Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Volkswagen Polo GTI Rally2 2

2 2 SMD &Damdelen RT Güner Şevketoğlu Nebil Öneral Mitsubishi Lancer Evo IX N

3 3 SD Motors Fina RT Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Volkswagen Polo GTI Rally2 2

4 4 SD Motors Fina RT Sami Doğan Ahmet Akbıçak Volkswagen Polo GTI Rally2 2

5 5 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Ahmet Özerdem Skoda Fabia Rally2 2

6 6 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Mehmet Mişon Skoda Fabia Rally2 2

7 7 MKB Exchange RT Mustafa Kemal Baran Nur Baran Canam Maverick R

8 8 MKB Exchange RT Tolga Güllü Gökan Bolatçıoğlu Canam Maverick R R

9 9 Beşok Racing Team İlker Beşok Şeref Karaoğlan Canam Maverick R R

10 10 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VI 1

11 11 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX N

12 12 SMD &Damdelen RT İbrahim Damdelen Buse Damdelen Mitsubishi Lancer Evo IX 1

13 14 Drift NEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R

14 15 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IV 1

15 16 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

16 17 Yusuf Cambaz Mitsubishi Lancer Evo VI 1

17 18 Bilgimer Rally Team Hüseyin Şüküroğlu Kemal Topçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IX 1

18 19 SD Motors Fina RT Doruk Doğan Renault Clio Rally3 3

19 20 Hüseyin Yarkıner Tonguç Özyıldız Mitsubishi Lancer Evo VII 1

20 21 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

21 22 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Pembe Kanatlı Honda Civic 4

22 23 MKB Exchange RT Remzi Hürkol Barış Hürkol Ford Fiesta R2 4

23 24 Chagla Racing Team Yaz Muratoğlu Tanem Özdenya Canam Maverick R

24 25 Emre Kanal Suzuki Swift 4