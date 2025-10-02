Aksa Süper Ligin yeni ekibi Mormenekşe’nin sezon başında Mağusa Türk Gücü’nden transfer ettiği yıldız futbolcu Emre Özsin, ilk hafta maçında aldığı darbe nedeniyle yaşadığı sakatlığa rağmen geçen hafta büyük özveri göstererek, Çetinkaya maçında sahaya çıktı. Sezonun ilk maçı olan Mağusa Türk Gücü maçında kaburgasına darbe alan Emre Özsin’in ezilme oluştu.

Tedavisi halen süren ve doktor Raşit Özcafer tarafından tedavi edilen Emre Özsin, 3. haftada Pazar günü oynayacakları Küçük Kaymaklı maçına yetişmeyi hedefliyor. Ancak Emre Özsin’in riske edilmeyebileceği bildiriliyor.