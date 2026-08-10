Çatalköy Esentepe Belediyesi himayelerinde düzenlenen Alagadi Fest 2026 Final Gecesi’nde, 44 yıllık bir Bülent Günkut prodüksiyonu olan YILIN GENÇLERİ Yarışması bir kez daha gençleri sahnede buluşturdu.

1982’den beri KKTC’nin efsane yarışmalarından ilki olan Uluslararası Yılın Gençleri Yarışması 2026, 11 tescilli Bay Kuzey Kıbrıs ve Miss Kuzey Kıbrıs’tan oluşan jürisiyle gerçekleştirildi.

YILIN GENÇ KIZI 2026, 16 yaşında GMTMK öğrencisi NİLAY POLAT seçildi.

2. LOVELY ELLA RAZI, 18 yaşında, LYL mezunu,

3. MELİSSA KÜPELİ, 17 yaşında, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencisi olarak dereceleri paylaştılar.

YILIN GENÇ ERKEĞİ 2026 ise 15 yaşında LTL öğrencisi BERAT SÖZER seçildi.

2. HASAN CEM KASAP, 19 yaşında, DAÜ öğrencisi,

3. BURKAY AYAZ DAŞ, 16 yaşında, LYL öğrencisi olarak dereceleri paylaştılar.