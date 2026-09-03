Oda’nın açıklamasına göre KKTC’nin üretim kapasitesinin ve ihraç ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtılması, yeni ihracat bağlantılarının kurulması ve yerli firmaların yeni pazarlara erişiminin desteklenmesi amacıyla Interfresh Eurasia 2026 Fuarı’na ortak katılım gerçekleştirilecek.

Meyve, sebze ve gıda sektörlerinin yanı sıra gıda teknolojileri, ambalaj, tarım teknolojileri, depolama ve lojistik alanlarını da kapsayan Interfresh Eurasia 2026, İzmir Fuar Alanı’nda farklı ülkelerden sektör temsilcileri, ithalatçılar, distribütörler ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirecek.

-Yedi katılımcı Kıbrıs Türk üretimini tanıtacak

Ortak organizasyon kapsamında dört KTSO üyesi firma ile üç kadın kooperatifi, fuarda ürünlerini sergileyerek uluslararası sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma ve yeni iş bağlantıları oluşturma fırsatı yakalayacak.

Fuarda yer alacak katılımcılar şöyle: "Kalyoncu Dış Ticaret Şti. Ltd., Nursaç İthalat İhracat Limited, Dilekler Group, Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex), Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi Ltd., Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Ltd. Tatlısu Kadın Kooperatifi (TAT-KA KOOP)".

Katılımcı firmalar ve kooperatiflerin, ürünlerini uluslararası alıcılarla buluştururken, yeni ihracat pazarları ve ticari iş birlikleri geliştirme imkânı da elde edeceği kaydedildi.