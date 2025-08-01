Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.

KTSO’da yer alacak olan toplantı saat 10.00’da açılış ve saygı duruşuyla başlayacak.

Başkanlık Divanının oluşturulmasının ardından KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu bir konuşma yapacak. Konukların konuşmalarından sonra genel kurula ara verilecek.

Daha sonra karar ve tasarıların görüşülecek, faaliyet ve mali raporlar sunulup aklanacak. Murakıp atanmasıyla devam edecek genel kurulda yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirilecek. Dilek ve temenniler bölümüyle genel kurul sona erecek.