KTSÇHB’den yapılan açıklamada, Birliğin, yasanın bu haliyle geçmesine kesinlikle karşı olduğu vurgulanarak, ülkede, tıpta uzmanlık eğitiminin “ben yaptım oldu” mantığı ile başlatılıp devam ettirildiği savunuldu.

Açıklamada, son 10 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı, özel üniversite hastaneleri, Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği arasında yürütülen yasa çalışmalarında gelinen son noktada, Tıp ve Diş Hekimliği Uzmanlık Kurulu Yasa Tasarısı'nın, Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesi'nden bugün itibariyle onaylanarak geçirileceği bilgisi elde edildiği kaydedildi.

Yasanın geri çekilmesi talep edilerek, yasal hakların da kullanılacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu yasanın her ne kadar ülkemizdeki Tıp ve Diş Hekimliği uzmanlık eğitimlerini disiplin ve kontrol altına alacağı iddia edilse de perde arkasındaki pazarlıklar göstermektedir ki bu yasa ile özel üniversite hastanelerinin uzmanlık kontenjanlarını kendilerinin belirlemelerinin, uzmanlık sınavlarını kendilerinin yapmalarının yolu dolaylı olarak açılacaktır. Bundan sonra da buradan geri dönüş neredeyse imkânsız olacaktır.

Bu yasa ile ülkemizdeki uzmanlık eğitimleri, Tıp ve Diş Hekimliği Uzmanlık Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olacakmış gibi görünse de yasadaki boşluklar ve çelişkiler, uzmanlık dallarında kontenjan belirleme ve sınav yapma kriterlerinin kontrolünün özel üniversite hastanelerine devredileceğine işaret etmektedir. Bu yasal düzenlemeler, KKTC’de gerçekten uzmanlık eğitimi verilebilecek güncel bilimsel ve altyapısal yeterliliğin olup olmadığı dikkate alınmadan yapılmaktadır. Bu durum, mesleki yeterliliğin zayıflatılmasına, uzman hekim kalitesinin düşürülmesine, dolaylı olarak da toplum ve hasta sağlığının olumsuz yönde etkilemesine yol açacaktır. Uzmanlık eğitimine girişte şeffaf, denetlenebilir ve eşitlikçi bir sistemin kurulması elzemdir.

Kaldı ki ülkemizin en fazla vaka ve hasta potansiyeline sahip Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bile uzmanlık eğitimleri hala yarı zamanlı verilirken, zaman zaman taşıma öğretim üyelerinin görev yaptığı bilinen, vaka azlığından dolayı devlete staj için öğrencilerini göndermek zorunda kalan özel üniversite hastanelerinde tam zamanlı uzmanlık eğitiminin verilebilmesinin önünün açılması bilimsel izaha muhtaçtır.

Diğer taraftan, ülkemizde verilecek uzmanlık eğitimlerinin Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması durumunda ülkemizde özel üniversite hastanelerinin uzmanlık belgelerinin kontrolsüz bir şekilde dağıtmalarının önü de açılacaktır. Sahte diploma skandallarının şokunu üzerinden atamamış akademik camianın böyle bir sorumluluğun altından nasıl kalkabileceği de ayrı bir konudur.”