KTÖS’ten yapılan acıkamaya göre, Maviş, 2025-2026 öğretim yılına girerken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atama politikasında eleştirilerde bulundu. “Okullarımızda ihtiyaç bellidir, talep nettir.” diyen Maviş, hükümet ve Milli Eğitim Bakanının Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kadrolu öğretmen atama yerine geçici istihdamı tercih ettiğini ve eğitim alanındaki sorumluluğunu bir kez daha reddettiğini iddia etti.

Maviş, bakanlığın geçen yıl da “hatalı tüzük” gerekçesiyle 10 rehber öğretmen yerine yalnızca 1 öğretmen atadığını, bu yıl ise 19 rehber öğretmen yerine yine 1 öğretmen atama kararı aldığını belirtti.

Kamu kaynaklarının siyasi kampanya amaçlı kullanıldığını savunan Maviş, “UBP-DP-YDP anlayışıyla ne öğrencilerin rehberlik ve yönlendirme ihtiyaçları karşılanır, ne özel gereksinimli öğrenciler desteklenir, ne de okullar toplumsal görevini yerine getirebilir.” şeklinde konuştu.

KTÖS olarak keyfi, partizanca ve pedagojik gerçeklerden kopuk atama politikasını reddettiklerini belirten Maviş, kamusal eğitim sistemine yapılan tahribatın hesabını toplum adına sormaya devam edeceklerini kaydetti.