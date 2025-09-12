KTÖS yetkilileri, müdür ve öğretmenlerin de katılımıyla bu sabah Şehit Yalçın İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı.

-Baybora

Basın açıklamasında ilk sözü alan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, 2025-26 eğitim öğretim yılı için ders zilinin çalmasına 72 saat kaldığını anımsatarak, Şehit Yalçın İlkokulu’nda eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülecek ortam olmadığını söyledi.

Aileleri bu duruma tepki göstermeye, çocuklarını güvenlik önlemi alınmayan okullara göndermemeye çağıran Baybora, “Geçtiğimiz yıl 176 okulun açılışı kurultay nedeniyle bir hafta ertelendi. Şimdi, sıkıntılı 3-4 okul var. Bu okulların açılışı ötelenebilir. Niyet varsa, gaile varsa bunu yapabilirler ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerin, kullandı.

Okullardaki durumun hiç iç acıcı olmadığını da savunan Mustafa Baybora, bunun iş bilmezliğin, plansızlığın, Eğitim Bakanlığı’nın ve hükümetin gailesizliğinin sonucu olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanı’nın kendi dönemlerinde 29 okul yapıldığı, bunun da rekor olduğuyla ilgili açıklamaları olduğunu ifade eden KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, bu okulların tümünün iş insanları tarafından ve deprem için toplanan fonlardan yapıldığını belirtti.

Rekorun "söylenen yalanlarda" olduğunu ifade eden Baybora, sendikacıları molozların önünden fotoğraf ve video paylaşmakla suçlayanların inşaat olan okullara bürokrat göndermek yerine bizzat gelmesi gerektiğini söyledi.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise açıklamasında bu yıl da ders zilinin her çocuk için eşit çalmayacağını savundu.

Okulların yaklaşık yüzde 57’sinde inşaat, tadilat, bakım, onarım, arazi temizliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Maviş, özellikle Şehit Yalçın İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Dikmen İlkokulu ve Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nun pazartesi açılmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Söz konusu 4 ilkokuldaki inşaat çalışmalarının bitmesi, okulların temizlenmesi, su ve klima bağlantılarının yapılması, güvenlikle ilgili tüm önlemlerin alınması için minimum üçer güne ihtiyaç olduğunu kaydeden Maviş, “Bu teklifi biz yapıyoruz. Bu binalar buraya kadar getirildi, alelacele iş istemiyoruz. Bu okullar güvenlik önlemleri alınarak ve tüm ihtiyaçları karşılanarak açılmalı.” dedi.

Maviş, Gaziköy, Çamlıbel, Karakol, Alaniçi, Çağlayan, Tuzla, Çayırova, Yeşilyurt, Necati Taşkın, Dörtyol, Haspolat, Cihangir-Düzova ilkokullarında devam eden çalışmalar olduğunu da söyledi.

Basın mensuplarıyla 1951 ve 2012 yıllarına ait bazı gazete kupürlerini de paylaşan Burak Maviş, 100 yıllık Kıbrıs Türk eğitim tarihinde sürekli aynı sorunların konuşulduğunu, aynı "yönetim beceriksizliklerinin" sürdüğünü savundu.

Maviş, “1963-74 arasında bile münferit bir-iki olay dışında çadıra, barakalara girmemiş bu toplumun çocuklarının yüzde 21’i şu anda barakalarda eğitim alıyor. Bizi buna mahkum eden zihniyete kahrediyorum, ah ediyorum. Bizden değil de anne babaların dualarından bulsunlar…” ifadesine yer verdi.