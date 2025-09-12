Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, eğitimde, küçükbaş hayvanlarda görülen scrapie hastalığıyla mücadele, korunma ve ıslah tedbirleri ile hastalığın mezbaha kesiminde ve ölüm anında uygulanması gereken yöntemler hakkında bilgi verildi.

Yrd. Doç. Dr. Tahire Darbaz ve Dr. Meryem Betmezoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin 18 Eylül’de Akdoğan, 25 Eylül’de İskele, 1 Ekim’de Geçitkale, 8 Ekim’de Dipkarpaz ve 15 Ekim’de ise Düzkaya yapılacağı ve saat 20.00’de başlayacağı duyuruldu.

Eğitimlerin amacının küçükbaş hayvancılıkta verimliliği artırmak olduğu belirtilerek, eğitimlerin tamamlanması sonrasında gelecek talep doğrultusunda yeni program hazırlanarak farklı bölgelerde de eğitimlerin sürdürüleceği açıklandı.