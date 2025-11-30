Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı’nda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Parti basın bürosu, saat 18.00 itibarıyla 2 bin 100 üyenin oy kullandığını bildirdi.

Saat 16.00 itibarıyla ise oy kullanan kişi sayısı 1200 olarak açıklanmıştı.

Genel Başkanlık için Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali ve Asım Akansoy'un yarıştığı kurultayda elektronik oylamanın saat 20.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Salt çoğunluğu alan aday genel başkan seçilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise tüzük gereği seçim bir hafta sonra tekrarlanacak.

CTP’nin 8 bin civarında kayıtlı üyesi bulunuyor.