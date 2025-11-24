Yabancılara yönelik taşınmaz mal satışının kamuoyunu gittikçe daha çok meşgul ettiğini ve Sayıştay Başkanlığının yayımladığı verilerin oldukça endişe verici olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 2024 yılında gerçekleştirilen 15 bin 797 taşınmaz mal satışının 4 bin 321’inin (%27) yabancılara; yüzde 61’inin ise “Kıbrıslı” alıcılarla yapıldığını belirtti.

2024 yılında yüzde 44,19 ile yabancılara mal satışının en çok Baf'ta olduğunu, Baf’ta yabancılara mal satışı için bin 373 sözleşme yapıldığını kaydeden gazete, Baf’ı Larnaka, “Mağusa” ve Limasol ile Lefkoşa'nın izlediğini ifade etti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta taşınmaz sahibi olan AB ülkesi dışındaki yabancıların son beş yıldır özellikle Lübnan, Çin, Rusya, İsrail, Suriye, Mısır, İngiltere, Ukrayna ve Kanada’dan geldiğini de belirtti.

Habere göre Demografi ve Göç Politikası Enstitüsü sözcüsü Andreas Morfitis etkinlikte yaptığı konuşmada enstitünün konu hakkında sahip olduğu motivasyon, endişe ve önerilere değindi , bu konunun ekonomiyi aştığını ve “Kıbrıs’ın ulusal varlığının özüne dokunduğunu” öne sürdü. Morfitis konuşmasında düzenlenen etkinliğin, konunun ekonominin sınırlarını aştığını ve bunun “Kıbrıs’ın” ulusal güvenliği, sosyal bütünlüğü ve demografik bekasının özüne dokunduğuna işaret ettiğini de aktardı.

Öte yandan gazeteye açıklamasında enstitünün bireyler ve arazi satın alan şirketler aracılığıyla yüzlerce yabancıya kontrolsüz gayrimenkul satıldığına işaret ettiğini kaydeden Morfitis, bu şirketlerin bazılarının Türklerle bağlantılı olması ihtimalinin endişeye sebep olduğu iddiasında da bulundu.