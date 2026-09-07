Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 14 Eylül’de başlayacak yeni öğretim yılı öncesinde öğrenci taşımacılığında kullanılacak araçların kamu gözetiminde denetlenmesi çağrısında bulunarak, denetimden geçemeyen hiçbir aracın öğrenci taşımaması gerektiğini vurguladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, gemi faciasının insan yaşamını ilgilendiren taşımacılık hizmetlerinde denetim, liyakat, şeffaflık ve önleyici kamu sorumluluğunun önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Maviş, kamu kamu yönetiminin görevinin; insan yaşamını tehdit eden riskleri önceden belirleyerek, gerekli tedbirleri almak olduğuna işaret etti.

Maviş, Mayıs 2025 verilerine göre yaklaşık 23 bin öğrencinin 815 araçla taşındığı belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 öğretim yılında taşınacak öğrenci ve kullanılacak araç sayısını henüz kamuoyuyla paylaşmadığını kaydetti.

- “Mevcut tüzük çağın gerisinde kaldı”

Öğrenci taşımacılığını düzenleyen tüzüğün son olarak 2015 yılında güncellendiğine ve mevcut düzenlemenin bugünün ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade eden Maviş, "araçların her koltuğunda emniyet kemeri bulunması, okul otobüsleri için yaş sınırı, takograf, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi, çocuk unutmayı önleyici sistemler ile habersiz yol denetimleri" gibi güvenlik önlemlerinin tüzükte açık şekilde yer almadığını belirtti.

Maviş, tüzüğün Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıma işlerinde ihale yapıp yapmama ve işi ihaleyi kazanana verip vermeme konusunda geniş yetki tanıdığını ifade ederek, “Çocuklarımızın can güvenliğini ilgilendiren bir hizmet, siyasi tercihlere, kişisel ilişkilere ve sözleşmelere bırakılmamalıdır.” dedi.

Güney Kıbrıs’ta yapılan son denetimlerde ciddi sorunlar belirlendiğini, 761 okul otobüsünün kontrolden geçirildiğini ve 40 aracın denetimden geçemediği için hizmete alınmayacağının kamuoyuna açıklandığını belirten Maviş, kuzeyde de denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

-Bakanlıklar ve polise 14 soru

Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’ne de 14 Eylül’den önce yanıtlanmasını istediği 14 soru yöneltti ve sorular arasında yeni öğretim yılında kaç öğrencinin, kaç güzergahta ve kaç araçla taşınacağı; araçların model yılı, kapasitesi, işletmecisi ve yedek araç durumları; kaç aracın hangi kurumlar tarafından denetlendiği ve denetimden geçemeyen kaç aracın trafikten veya öğrenci taşımacılığından men edildiği yer aldı.

Maviş, araçların yaş dağılımı, sürücülerin mesleki izinleri ve sağlık durumlarının nasıl denetlendiği, araçlarda refakatçi bulunup bulunmayacağı, daha önce tespit edilen kapasite aşımı ve izinsiz araçlara karşı hangi tedbirlerin alındığı konusunda bilgi istedi, ayrıca 2025-2026 öğretim yılında yaşanan arıza, yangın, kaza, çocuk unutma veya sözleşme ihlallerinin sayısının ve uygulanan yaptırımların ne olduğunu sordu.

- “Araçların yaşı, kapasitesi, güzergahı ve denetim sonuçları açıklansın”

Maviş, sendikanın taleplerini şöyle sıraladı:

“Tüm araçlar öğretim yılı başlamadan kamu gözetiminde denetlenmeli, denetimden geçemeyen hiçbir araç öğrenci taşımamalıdır. Tüm araçların yaşı, kapasitesi, güzergahı ve denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Habersiz yol denetimleri yapılmalı ve ihlaller karşısında uygulanacak olan yaptırımlar açıklanmalıdır. Eski araçların yenilenmesi için uzun vadeli ve düşük faizli finansman hükümet tarafından sağlanmalıdır. Bu finansal destek, araçların çağdaş güvenlik standartlarına ulaştırılması ve düzenli olarak denetlenmesi koşuluna bağlanmalıdır. Taşımacılık sözleşmeleri siyasi kayırmacılıktan arındırılmalı ve şeffaf ölçütlerle yapılmalıdır.”