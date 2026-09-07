Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde Ada genelinde gündeme gelen Batı Nil Virüsü vakalarıyla ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla gelen bilgiler doğrultusunda, özellikle sınıra yakın bölgelerde tedbirleri artırdıklarını belirten Harmancı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleriyle eş zamanlı çalıştıklarını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Son günlerde Ada genelinde Batı Nil virüsü vakalarının gündeme gelmesi üzerine vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz. Sivrisinekler sınır tanımaz. Bu nedenle konuyu sadece bir sağlık haberi olarak değil, Lefkoşa’nın halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz.

Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz. Sn. Bakan Dr. Hakan Dinçyürek ile görüştük. İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla gelen bilgiler doğrultusunda, özellikle sınıra yakın bölgelerde tedbirlerimizi artırdık. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleriyle eş zamanlı çalışıyoruz.

Belediye olarak ne yapıyoruz?

• Sivrisinek üreme alanlarının tespiti ve larvalarla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

• Rögarlar, durgun su birikintileri, bakımsız havuzlar ve açık su kaynakları düzenli kontrol ediliyor.

• İlaçlama ve biyolojik mücadele ekiplerimiz sahada. Amaç rastgele ilaçlama değil, kaynağında doğru mücadeledir.

Vatandaşlarımızdan beklediğimizler: Batı Nil virüsünün aşısı ve özel ilacı yoktur. En etkili koruma, sivrisinek ısırığını önlemektir.

• Saksı altları, kova, lastik, süs havuzu ve benzeri kaplarda biriken suları sık sık boşaltın.

• Ev ve işyerlerinde sineklik kullanın.

• Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas güçsüzlüğü, kusma veya bilinç değişikliği gibi belirtiler görürseniz, özellikle yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

Virüs insandan insana bulaşmaz. Çoğu kişi belirti göstermeden veya hafif grip benzeri tabloyla geçirir. Ancak risk gruplarında ciddi seyredebilir. Bu yüzden panik değil, bilinçli tedbir önemlidir.

Lefkoşa’nın ve adamızın sağlığı ortak sorumluluğumuzdur.

Belediye ekiplerimiz her zaman olduğu gibi sahada olacak, koordinasyonu sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız da evinin çevresindeki durgun suları ortadan kaldırarak bu mücadeleye en büyük katkıyı verecektir.

Gelişmeleri şeffaf şekilde paylaşmaya devam edeceğiz"