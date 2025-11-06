KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Sevgi Erhalaç, Lefkoşa’da 9 yaşındaki Nijeryalı bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaparak, ülkede yaşayan göçmen çocukların dil bilmedikleri gerekçesiyle sağlık ve eğitim sisteminin dışına itildiğini öne sürdü.

Erhalaç, daha önce yaşanan alkollü mama skandalı sonrasında hiçbir yetkilinin sorumluluk üstlenmediğini belirterek, aynı Sağlık Bakanı döneminde bir çocuğun daha yaşamını yitirdiğini ifade etti, bu durumu “idari bir zaaf değil siyasi sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.

Türkçe bilmeyen öğrencilerin okul dışında bırakılması politikasının sürdürüldüğünü, bunun yasalara ve insan haklarına aykırı olduğunu savunan Erhalaç, “Eğitim hakkı evrenseldir; hiçbir çocuk, ana dili gerekçe gösterilerek eğitimden mahrum bırakılamaz.” dedi.

Erhalaç, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu siyasi sorumluluk almamakla eleştirdi.

- “Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları hakkında bağımsız bir inceleme komisyonu kurulmalı”

“Göçmenlere yönelik süregelen sistematik dışlamanın eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde eşitsizliklere yol açtığı ve bu kişileri ikinci sınıf yurttaş konumuna ittiği” öne süren Erhalaç, ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni de ihlal ettiğini söyledi.

Erhalaç, ilgili bakanlıklar hakkında bağımsız bir inceleme komisyonu kurulmasını talep etti, kurulacak bu komisyonun sadece bu olayı değil geçmişte yaşanan vakaları da incelemesi gerektiğini kaydetti.