Süper Lig ekibi Gençlik Gücü’ne geçtiğimiz sezon başında Değirmenlik’ten kiralık olarak transfer olan ancak ilk devrede yaşadığı ağır sakatlık sonucunda sezonun bitimine doğru takımda yer alan golcü futbolcu Sertan Kurukafa kulüpten ayrıldığını bir teşekkür mesajıyla duyurdu.

Kurukafa’nın mesajı şöyle:

“Sevgili Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü ailesi. Severek geldim severek gidiyorum. Çok güzel anılar biriktirdik çok güzel anlar yaşadık. Güzel dostluklar biriktirdik. İlklerimi yaşadığım bir sezon oldu. Öncellikle göstermiş olduğunuz sevgiden saygıdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yolunuz bahtınız açık olsun”