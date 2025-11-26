KTOEÖS Başkanı Selma Eylem saat 10.00'da okul önünde yaptığı açıklamada Muharrem Döveç Ortaokulu'nun bir iş insanı tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, çevre düzenlemesinin bakanlık tarafından yaptırılması gerektiğini, ancak yaptırılmadığını öne sürdü.

Okulda öğretmen ve yönetim kadrosunda da eksiklik olduğunu ileri süren Eylem, 38 özel eğitim gereksinimi duyan öğrenci olmasına karşın eğitim verecek öğretmen olmadığını iddia etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, altyapı, donanım ve kadro eksikliğinin genelde tüm okullarda yaşandığını savundu.