Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmeler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Adnan Zekai, Milli Eğitim Bakanlığı açısından 2025–2026 eğitim öğretim yılını “başarısızlık” olarak değerlendirdi. “Eğitim Bakanı, 2025–2026 eğitim öğretim yılında sınıfta kalmıştır.” diyen Zekai, Bakanı "sorunların ve başarısızlıkların sorumluluğunu üstlenerek" istifa etmeye çağırdı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Adnan Zekai yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl eğitimde yaşanan sorunların daha da derinleştiği ve öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin her geçen gün daha büyük sorunlarla baş başa bırakıldığını savundu.

Milli Eğitim Bakanı'nın 2026–2027 eğitim öğretim yılında yapay zekânın eğitime entegre edilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğine ilişkin açıklamalarını da eleştiren Zekai, bu açıklamayı “eğitimde yaşanan gerçek sorunların üzerini örtmeye yönelik yeni bir algı yönetimi girişimi” olarak değerlendirdi.

Okullarda internet altyapısının yetersiz olduğunu kaydeden Zekai, “Eğitim Bakanlığı yıllardır öğrenci kayıtları, devam devamsızlık işlemleri, not ve karne süreçleri gibi en temel okul işleyişlerini dijital ortamda yürütecek merkezi bir yazılım sistemi dahi geliştirememiştir. Okullar bu hizmetleri okul aile birliklerinin bütçeleriyle özel şirketlerden satın almak zorunda bırakılmıştır. Bilgisayar dersleri birçok okulda 30'un üzerinde öğrencinin bulunduğu kalabalık sınıflarda yapılmakta, her öğrenciye bir bilgisayar dahi düşmemektedir. Bu gerçekler ortadayken yapay zekânın eğitime entegrasyonundan söz etmek, eğitim sisteminin içinde bulunduğu koşullardan tamamen kopuk bir yaklaşımın ürünüdür.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın eğitimde kullanımının dünya genelinde pedagojik, etik ve toplumsal boyutlarıyla yoğun biçimde tartışıldığını da ekleyen Zekai, Eğitim Bakanlığı’nı eğitimin temel paydaşları olan okul yöneticileri, öğretmenler, sendikalar, öğrenciler, veliler ve akademisyenlerle herhangi bir istişare yürütmeden projeyi kamuoyuna sunduğu gerekçesiyle eleştirdi.

-“Eğitim sisteminin temel sorunları bilinçli bir şekilde görünmez kılınmaya çalışılmaktadır”

Eğitim sisteminin temel sorunlarının bilinçli bir şekilde görünmez kılınmaya çalışıldığını savunan Zekai, “Konteyner sınıfların, kalabalık dersliklerin, yetersiz altyapının, artan akran zorbalığı ve şiddet olaylarının, öğretmen eksikliklerinin ve eğitimde derinleşen yapısal sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılmazken kamuoyunun dikkatinin yapay zekâ gibi büyük başlıklar üzerinden farklı bir yöne çekilmeye çalışılması dikkat çekicidir.” dedi.

Üç yıl önce “hiçbir altyapı hazırlığı olmadan tam gün eğitim” söyleminde de bulunulduğunu kaydeden Zekai, bugün gelinen noktada öğrencilerin önemli bir bölümünün hâlâ konteyner sınıflarda veya depreme dayanıksız okul binalarında eğitim görmeye devam ettiğini söyledi.

Zekai, “Sınıf mevcutları birçok okulda 40 kişiye ulaşmış, Türkçe bilmeyen ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler kaderine terk edilmiş, öğrenciler öğle aralarında yeterli ve sağlıklı beslenme olanaklarından mahrum bırakılmış, eğitim ortamları çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği standartlardan her geçen gün daha da uzaklaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

Akran zorbalığı ve şiddet olaylarının da arttığını kaydeden Zekai, bunu “eğitim sisteminin sağlıklı işleyişini sağlayamayan, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek politikalar üretemeyen anlayışın sonucu” olarak değerlendirdi.

- "Bakanlık, eğitimde yaşanan sorunları çözmek yerine öğretmenler ve sendikasıyla çatışmayı tercih etmiştir”

Bakanlığı eğitimde yaşanan sorunları çözmek yerine yıl boyunca öğretmenler ve sendikasıyla çatışmayı tercih etmekle de suçlayan Zekai, “Yasal olarak gerçekleştirilen grevlerde, 5 saatlik eylemler için 7,5 saatlik maaş kesintileri uygulanmış, okul temsilcileri soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmış, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinde yasa ve tüzüklerin öngördüğü sendikal istişare mekanizmaları devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır.” dedi.

Zekai, Bakanlığı “dini kursların ve çeşitli dini yapıların eğitim alanındaki etkisini artırmak ve eğitim sistemini ideolojik tercihler doğrultusunda dönüştürmekle” de itham etti.

Zekai, şöyle devam etti:

“2025–2026 eğitim öğretim yılının sonunda ortaya çıkan tablo açıktır. Eğitim Bakanı ve Bakanlık yönetimi eğitimde başarısız olmuştur. Başarısız bir öğrencinin notlarını düzeltmek yerine konuyu değiştirmeye çalışması gibi, Eğitim Bakanlığı da eğitimdeki başarısızlıklarını yeni sloganlar ve büyük vaatlerle görünmez kılmaya çalışmaktadır. Ancak eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler yaşanan gerçekleri çok iyi bilmektedir. Eğitim Bakanı, 2025–2026 eğitim öğretim yılında sınıfta kalmıştır. Eğitimde yaratılan sorunların ve yaşanan başarısızlıkların sorumluluğunu üstlenmeli, eğitim sistemimize daha fazla zarar vermeden görevinden istifa etmelidir.”