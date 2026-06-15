Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2025–2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı.

KAÜ’den verilen bilgiye göre, Perşembe günü gerçekleştirilen törene KAÜ akademik ve idari personelinin yanı sıra Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Amca ve Prof. Dr. Remziye Terkan, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtseven, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ile mezun öğrencilerin aileleri ve yakınları katıldı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci törende yaptığı konuşmada, mezunlara seslenerek, “Bugün bilgili ve özgüvenli bireyler olarak karşımızda duruyorsunuz. Bizleri, üniversitenizi ve bu ülkeyi unutmayın. Yolunuz açık, ufkunuz geniş, geleceğiniz aydınlık olsun. KAÜ sizinle gurur duyuyor.” dedi.

Törende, KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alp Karaca da uluslararası öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların habercisi olduğunu belirterek, tüm öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

KAÜ Öğretim Görevlisi Neşe Sarı’nın koordinasyonunda Moda Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından “Bahar Çiçekleri ve Gençlik” temalı defilenin sahnelenmesi sonrasında, üniversite birincisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Esmin Şardu ve uluslararası öğrenciler adına ise Uluslararası İşletme Yönetimi öğrencisi James N. Tarue birer konuşma yaptı.

Tören, fakülte ve yüksekokul mezunlarına diplomalarının takdimi sonrasında geleneksel kep atma seremonisiyle sona erdi.