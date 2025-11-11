Grand Sapphire Resort & Casino’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde düzenlenen törenle saygı ve minnetle anıldı.

Otel girişinde bir araya gelen Grand Sapphire ailesi, saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu. Ardından çalışanlar, Atatürk’ün aziz hatırasına hazırlanan alana karanfiller bırakarak duygu dolu anlar yaşadı.

Törene otel yönetimi, çalışanlar ve misafirler katılırken, özellikle çocukların Ata’ya karanfil bırakması törene ayrı bir anlam kattı.

Grand Sapphire Resort & Casino Genel Müdürü Oğün Özata, Atatürk’ün ilke ve değerlerinin kurum kültürünün temelinde yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Önder Atatürk’ü yalnızca 10 Kasım’da değil, her gün bizlere bıraktığı ilke ve hedefler doğrultusunda anmaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Atamızın aziz hatırasını saygıyla, minnetle ve özlemle yad ediyoruz.”

Özata, Grand Sapphire ailesinin Atatürk’ün mirasına sahip çıkmayı kurumsal bir sorumluluk olarak gördüğünü de belirtti.