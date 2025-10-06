Enstitü’den verilen bilgiye göre, Türkçe kursları, “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metni” esas alınarak hazırlanıyor ve derslerde, dinleme, konuşma, okuma ile yazma olmak üzere dört temel dil becerisi dengeli bir şekilde işleniyor.

Yaş gruplarına ve seviyelere göre oluşturulan sınıflarda uzman okutmanlar tarafından ders alan kursiyerler, ders dışı etkinlikler ve atölyelerle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Katılımcılara dil öğretiminin yanı sıra kültürel etkinlikler aracılığıyla sosyal ve akademik gelişim imkanı sunan Türkçe kursları hakkında detaylı bilgi, Lefkoşa Selimiye Meydanı’ndaki merkezden, [email protected] adresine e-posta gönderilerek veya 0533 843 57 41 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınabilir.

69 Ülkede 93 kültür merkeziyle faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, 2015 yılından bu yana Lefkoşa’daki Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğretimi ve kültürel etkinlikler düzenliyor.



