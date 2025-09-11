KTGB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meslektaşlarımız yalnız değildir; özgür basın susturulamaz.” denildi.

Ekmekçi’nin sosyal medya üzerinden hem kendisine hem de ailesine “hesabının sorulacağı” yönünde ifadeler içeren hakaret ve tehdit mesajları aldığının belirtildiği açıklamada, bu mesajlarla ilgili olarak bugün polise şikâyette bulunduğu da kaydedildi.

“Son dönemlerde özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla gazetecilere yöneltilen tehditler, basın özgürlüğüne doğrudan saldırıdır ve asla kabul edilemez.” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Baskı altında, zorlu yaşam koşullarında, türlü fedakârlıklarla kamuoyuna bilgi aktaran gazetecilerin uğradığı haksızlıkların karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Gazetecilerin korunması ve desteklenmesi, demokratik toplumların temel gerekliliklerinden biridir. Bu noktada halkımızın dayanışması kadar, polisin de bu tür olaylarda daha hassas ve sonuç alıcı önlemler almasının hayati önem taşıdığını vurguluyoruz.”