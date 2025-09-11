Polis basın bültenine göre, Gaziveren’de 130 mlgr alkollü olan Ayer Dora (E-19), yönetimindeki YG 588 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağında bulunan toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, zeytin bahçesine girip takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ayer Dora ve araçta yolcu olan Berke Kaşif (E-17), Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

-Girne'deki kazada sürücü tutuklandı

Öte yandan Girne'de bugün meydana gelen kazada Mücahit Emin Yıldız (E-28), yönetimindeki PB 368 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada askeri birliğe ait bariyerlere ve bilgilendirme levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında polise yeterli nefes örneği vermeyi reddeden Yıldız, tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.