Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, 2024-25 Süleyman Göktaş Sezonu’nda ligleri tescillediğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle;

1) 2024-2025 futbol sezonunda tüm kategorilerde şampiyon olan ve küme düşen takımların tescil edilmesine;

2024-2025 Futbol Sezonu’nda;

AKSA Süper Lig şampiyonu olarak Mağusa Türk Gücü’nün

AKSA 1. Lig şampiyonu olarak Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü’nün

Daikin Kıbrıs Kupası şampiyonu olarak Lefke Türk Spor Kulübü’nün

Özer Komando Süper Kupa şampiyonu olarak Mağusa Türk Gücü’nün

Ahmed Sami Topcan Kupası şampiyonu olarak Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün

AKSA A2 Süper Lig şampiyonu olarak Doğan Türk Birliği’nin

AKSA A2 1. Lig şampiyonu olarak Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün

Asbuzu U16 Ligi şampiyonu olarak Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği’nin

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup şampiyonu olarak Baf Ülkü Yurdu’nun

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Play-Off şampiyonu olarak Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü’nün

Puma Kadınlar Ligi şampiyonu olarak Doğan Türk Birliği’nin

Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olarak Mağusa Spor Akademisi’nin

Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonu olarak China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın şampiyon olarak ilan edilmesine,

2) 2024-2025 futbol sezonunda liglerde gol kralı olan kişilerin aşağıdaki şekilde tescil edilmesine;

AKSA Süper Lig gol kralı olarak Çetinkaya Türk Spor Kulübü futbolcusu Ussumane Djabi (26 gol)

AKSA 1. Lig gol kralı olarak Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü futbolcusu İlyas Yılmaz (42 gol)

Daikin Kıbrıs Kupası gol kralı olarak Lefke Türk Spor Kulübü futbolcusu Christopher Josue Fourmy (9 gol)

AKSA A2 Süper Lig gol kralı olarak Doğan Türk Birliği futbolcusu Ediz Güliçli (37 gol)

AKSA A2 1. Lig gol kralı olarak Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü futbolcusu Furkan Taşkıran (45 gol)

Asbuzu U16 Ligi gol kralı olarak 1461 İskele Trabzonspor Kulübü futbolcusu Rasım Çalış (24 gol)

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup gol kralı olarak Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü futbolcusu Tolga Kara (19 gol)

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi Beyaz Grup gol kralı olarak Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Burak Yılmaz’ın (15 gol) gol kralı olarak ilan edilmesine,

3) 2024-2025 Futbol Sezonu sonucunda AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda Disiplin Kurulu Kararı ile bir alt lige düşürülen Değirmenlik Spor Kulübü, 15. Sırada tamamlayan DND L. Gençler Birliği Spor Kulübü ile Play-Out Grubu’nu son sırada tamamlayan Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü’nün bir alt lig olan 1. Lig’e düşürülmesine; AKSA 1. Lig’i 1. Sırada tamamlayan Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, 2. Sırada tamamlayan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü ve AKSA 1. Lig Play-Off Grubu’nu 1. Sırada tamamlayan Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü’nün bir üst lig olan Süper Lig’e terfi etmesine;

4) AKSA 1. Ligi 16. Sırada tamamlayan Çanakkale Türk Spor Kulübü, 15. Sırada tamamlayan Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü ve 1. Lig Play-Out Grup maçlarını son sırada tamamlayan Northernland Dipkarpaz Spor Kulübü’nün bir alt lig olan BTM 1. Lige düşürülmesine; Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Şampiyonu Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği’nin, Beyaz Grup Şampiyonu Baf Ülkü Yurdu’nun ve BTM 1. Lig Play-Off şampiyonu Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü’nün bir üst lig olan 1. Lig’e terfi etmesine;

5) Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup’u 10. Sırada tamamlayan Düzova Gençlik ve Spor Kulübü ile Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup’u 10. Sırada tamamlayan Bostancı Bağcıl Spor Kulübü ve BTM 1. Lig Play-Out eleme müsabakalarını kaybeden Pile Türk Spor Kulübü ve German Gold Akova Vuda Türk Çiftçiler Birliği’nin bir alt lig olan BTM 2. Lige düşürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.