Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü yeni sezonda başa oynayacak kadroyu oluşturmak için teknik direktör Turan Altay’ın talebi doğrultusunda transferlere devam ediyor.

GG bu kez ülkemiz futbolunun önemli oyuncularından deneyimli futbolcu Adil Uçar'ı kadrosuna kattı. Gençlik Gücü daha önce Farouk Dadzie ve Ünal Kaya’yı da renklerine bağlamıştı.

Gençlik Gücü Kulübü Adikl Uçar transferi ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Ülke futbolumuzun önemli isimlerinden olan deneyimli futbolcu Adil Uçar'ı kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz

Tüm camiamıza hayırlı olmasını diler, futbolcumuza yeşil beyazlı forma altında başarılar diler.

Ailemize hoş geldin!"