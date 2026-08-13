BTM Birinci Lig kulüplerinden Gaziveren Spor Kulübü’nde, Önder Zurnacı’nın başkanlıktan istifası sonrasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlık seçimi yapıldı. Gaziveren Spor Kulübü olağanüstü genel kuruluna tek başkan adayı olarak seçime giren Yusuf Sönmez, üyelerin oy birliğiyle Gaziveren Spor Kulübü’nün yeni başkanı oldu. Gaziveren Spor Kulübü’nün yeni başkanı Yusuf Sönmez kısa süre içerisinde birlikte çalışacağı yönetim kurulunu belirleyecek.
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