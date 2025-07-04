Bengihan, “Herkesin keyfi yerinde. Asgari ücretli bu ülkede açlığa terk edildi.” dedi ve son belirlenen asgari ücrete, önceki hayat pahalılığı farkının yansıtılmadığını da hatırlattı.

KTAMS ve KİEF, asgari ücretin hâlâ belirlenmemesi ve halkın yaşadığı ekonomik ve güvenlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

- “Hani hepimiz eşittik? Hani vergide adalet?”

Güven Bengihan, açıklamasında, altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 17,79 olarak açıklanmasının ardından siyasi kamu görevlileri ve üst düzey yöneticilerin yeni brüt maaşlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bengihan, hayat pahalılığı farkının yansıtılmasıyla birlikte ödenekler dahil olmak üzere siyasi kamu görevlilerinin ortalama brüt maaşlarını şu şekilde açıkladı:

“Cumhurbaşkanı’nın 411 bin 320 TL, Başbakan ve Meclis Başkanı’nın 391 bin 577 TL, bakanların 378 bin 414 TL, milletvekillerinin 368 bin 543 TL, müsteşarların 290 bin 504 TL, müdürlerin ise 243 bin 900 TL.”

Mevcut brüt asgari ücretin 43 bin 469 TL olduğunu vurgulayan Bengihan, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun hâlâ toplanmadığını belirterek, “Herkesin keyfi yerinde. Hiç kimsenin asgari ücretin ne olacağıyla ilgili bir gayesi yok. Asgari ücretli ne halde, umurlarında değil.” dedi.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, bakanlar ve milletvekillerinin vergiye tabi olmayan temsil ödeneği de aldığını hatırlatan Bengihan, “Hani hepimiz eşittik? Hani vergide adalet?” diye sordu. Cumhurbaşkanı’nın temsil ödeneğinin 69 bin 839 TL olduğunu belirten Bengihan, bu miktarın asgari ücretin bir buçuk katı olduğuna dikkat çekti.

- “Geçicilere müdürlük ve müsteşarlık verilmesine karşıyız”

Bengihan, bazı sendikaların geçici işçilere müsteşarlık veya müdürlük gibi görevlerin verilmesini savunduğunu, ancak buna karşı olduklarını belirtti. Bu kişilere iş güvencesi ve haklarının verilmesini desteklediklerini vurgulayan Bengihan, binlerce kadrolu ve terfi bekleyen çalışan varken siyasi istihdamların bu pozisyonlara getirilmemesi gerektiğini söyledi.

- “Ülke insanı kendini güvende hissetmiyor”

Toplumun en büyük rahatsızlığının “kendini güvende hissedememek” olduğunu ifade eden Bengihan, “İnsanların en büyük sıkıntısı can güvenliği, mal güvenliği. Kendilerini güvende hissetmeyen bir toplum haline geldik. Denetim yok, güvenlik yok.” dedi. Bengihan, bu durumun sorumlusunun gerekli önlemleri almayan Başbakanlık olduğunu savundu. Denetim ve caydırıcı ceza eksikliğinin piyasalardaki fiyatlara da yansıdığını söyleyen Bengihan, hükümeti “halkı değil, sermayeyi korumakla” eleştirdi.

Polis Teşkilat Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklere de değinen ve bunların siyasi bir çekişmenin ürünü olduğunu öne süren Bengihan, bu gelişmelerin Polis Örgütü’ne ve mahkemelere olan güveni zedelediğini belirterek, “Bu memlekete en büyük zararı veren bu hükümettir.” ifadelerini kullandı.

- “Etiket Tüzüğü uygulanamıyor çünkü veri altyapısı yok”

Bengihan, bunun yanında, Etiket Tüzüğü’nün geçirilmesini sağlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na teşekkür etti ancak, bu tüzüğün uygulanması için gerekli veri altyapısının olmadığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın toplu taşımaya geçişle ilgili açıklamalarını da eleştiren Bengihan, Bakanlığın kamu dairelerindeki ufak sorunları bile çözemediğini iddia ederek, “Bu sistemsizlikte neyin toplu taşımacılığı? Bizim kabak doğramacılara değil, bu ülkeye hizmet edecek, bu memleket için gayret gösterecek insanlara ihtiyacımız var.” dedi.

- “Emekliliği gelenler çalıştırılıyor, yaş sınırını yükseltmeye zemin hazırlanıyor”

Kamuda, yaş haddinden dolayı emekli olmuş ancak hizmet vermeye devam eden kişiler olduğunu ifade eden Bengihan, son olarak bir kişinin iki yıldır bu şekilde çalıştırıldığını tespit ettiklerini belirterek, bunun emeklilik yaşının 65’e çıkarılması için zemin hazırlandığını söyledi ve buna müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

- “Seçim öncesi işe alınan geçicileri deşifre edeceğiz”

Kamu sınavlarında başarılı olan kişilere kadroda yer olmasına rağmen münhal sayısının Başbakanlık talimatıyla çıkarılmadığını da öne süren Bengihan, bunun nedeninin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi geçici işçi alımı yapmak olduğunu savundu.

Bengihan, “Personele ihtiyacı olup kadro artışı yetkisi verilmeyen daireler var. Eğer sınav kazanan kişilerin yerine geçici işçi alırsanız, çıkıp hepsinin ismini ve dairesini kamuoyuyla paylaşacağız.” diyerek, fırsat eşitliğine vurgu yaptı.

Tüm mücadelelerinin ülkenin geleceği ve çocuklar için olduğunu belirten Bengihan, “Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Bu ülkede, bu hükümete rağmen direnecek ve mücadele edeceğiz.” dedi.