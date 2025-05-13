Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Hemşirelik Bölümü öğrencileri, 12 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası kapsamında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından düzenlenen Kısa Video ve Fotoğraf Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

Kısa Video Kategorisi’nde Birincilik, Üçüncülük ve Mansiyon ödüllerine layık görülen öğrenciler, Fotoğraf Kategorisi’nde ise İkincilik, Üçüncülük ve Mansiyon ödüllerinin sahibi oldular.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki üniversitelerden çok sayıda öğrencinin katılım gösterdiği yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi.

Üniversite Yönetimi “Başarılarıyla bizleri gururlandıran sevgili öğrencilerimizi ve emek veren kıymetli hocalarımızı yürekten tebrik eder, sağlık dolu bir gelecek dileriz. Dedi