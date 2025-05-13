Creditwest Bank, "Yeşil Okullar Projesi" kapsamında Şehit Ertuğrul İlkokulu ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle okulun önemli ihtiyaçlarına yanıt verdi. Bankanın desteğiyle çocukların daha sağlıklı ve güzel bir çevrede oyun oynamalarını sağlayacak okul bahçesi duvarı onarıldı ve oyun alanındaki ekipmanlar yenilendi. Bu iş birliği, hem Creditwest Bank'ın dijitalde öncü projelere öncelik verdiğini hem de sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

İlgili iş birliği kapsamında geçtiğimiz gün Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda Creditwest Bank yetkilileri, okul yönetimi ve öğretmenleri ile Sanat Kulübü öğrencilerinin katılımıyla duvar boyama etkinliği düzenlendi. Söz konusu etkinliğe Creditwest Bank’tan Genel Müdür Yardımcıları Şahin Pekel ve Suphi Çıldır ile Alternatif Dağıtım Kanalları, Pazarlama ve Kurumsal İletişim bölümünden çalışanlar katıldı.

Şehit Ertuğrul İlkokulu müdür muavinleri Övsün Akkor ve Dilber Sultanoğlu, projenin hayata geçirilmesinde okul öğretmenlerinin büyük emekleri olduğunu vurgulayarak, okulun ayrıca daha yeşil bir gelecek için çöp kovaları ve bahçe ekipmanlarını da yenilediğini belirtti. Okulun Sanat Kulübü öğrencileri ise Resim Öğretmeni Ressam Ozan Özgenler'in önderliğinde, çevre bilincini genç nesillere aşılamak amacıyla 65 metre uzunluğundaki duvara etkileyici bir duvar resmi çizdi.

Creditwest Bank yetkilileri, sosyal sorumluluk çerçevesinde hayata geçirdikleri bu anlamlı projenin, çocuklara çevre bilincini kazandırmanın yanı sıra, onların daha güzel ve sağlıklı bir ortamda oyun oynamalarına olanak sağladığını ifade etti. Creditwest Bank'ın çevreye duyarlı bir banka olma hedefiyle ofislerinde atık pilleri topladığı, kullanılmış kağıtları geri dönüşüme yolladığı ve her yıl ağaç diktiğini belirten yetkililer, mobil uygulamaları West Notifier ve Local Pay aracılığıyla dijital bankacılık işlemleri sayesinde 2024 yılında 3 milyon adet kağıt tasarrufu sağlandığını da sözlerine ekledi.

Yeşil Okullar Projesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülmektedir. Proje, okullarda çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma eğitimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası Final Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen projeye KKTC'deki okulların yoğun katılımı dikkat çekmektedir. Proje kapsamında, çevre eğitimi ve uygulamalarında başarılı olan okullara "Yeşil Bayrak" ödülü verilmekte.