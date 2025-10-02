Güzelyurt’ta 5 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren KSTU Diş Hekimliği Poliklinikleri; yenilenen teknolojik altyapısı, güçlenen akademik kadrosu ve kişiye özel tasarlanan tedavi yöntemleri ile faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bölgenin en kapsamlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olma hedefiyle 2017 yılında kurulan poliklinikler, hem yerel halkın hem de KKTC’yi ziyaret eden misafirlerin sağlıklı ve estetik gülüşlere kavuşmasını sağlıyor.

Polikliniklerde; implantoloji, ortodonti, estetik diş hekimliği, çocuk diş sağlığı, çene cerrahisi ve protez uygulamaları gibi birçok alanda hizmet sunuluyor. En son teknolojik cihazlarla donatılan klinikler, güçlü ve deneyimli akademik kadrosuyla uluslararası standartlarda tedavi imkânı sunuyor. KSTU Diş Hekimliği Poliklinikleri’nin en önemli farkı, üniversite bünyesinde akademik kadro ile sağlık hizmeti sunması. Yani burada tedavi gören her hasta, aynı zamanda bilimsel gelişmeleri yakından takip eden uzman ellerde.

Estetik dolgu, dijital gülüş tasarımı, şeffaf plaklarla ortodonti, diş beyazlatma ve implant alanlarında yeni teknolojileri ve lazer destekli sistemleri kullanmaya başlayan görevli diş hekimleri, “Bizim için her hasta bir vaka değil, bir hikâyedir. Gülüşlerini yeniden kazanmak isteyenlerin yanında olmak, onların güvenle bakmasını sağlamak bizim en büyük mutluluğumuzdur” ifadelerini dile getiriyorlar.

Hasta memnuniyetini ön planda tutan KSTU Diş Hekimliği Poliklinikleri, yalnızca tedavi odaklı değil; aynı zamanda önleyici diş hekimliği uygulamaları, düzenli kontroller ve ağız-diş sağlığı eğitimleri ile toplumsal farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Kıbrıs’ın kalbinde yer alan bu modern sağlık üssü, “Gülüşünüz Geleceğinizdir” mottosuyla, hem estetik kaygıları hem de sağlığı bir arada ele alıyor.

ÖDEME YÖNTEMİNİ KENDİN BELİRLE

Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması nedeniyle uygun fiyat avantajları sunulan polikliniklerde hastalar, ödeme yöntemlerini kendileri belirleyebiliyor. Polikliniklerde tedavi süreci, hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Böylece her hasta, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan en uygun çözüme kavuşabiliyor.