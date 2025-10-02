Ülkemizin en batısındaki büyük yerleşim yerlerinden Lefke sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sanatçı Mustafa Tozakı’nın annesi olan Lefke’nin sevilen çınarlarından Necla Tozakı dün vefat etti.

Eşini genç yaşta kaybederek 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapan ve 96 yaşında hayata gözlerini yuman Tozakı uzun yıllardan beridir yatalak olarak hayatını sürdürmekteydi.

Merhumnein cenazesi bugün Lefke’de kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Mezarlığı’na defnedildi.