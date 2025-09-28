Stat:K: Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Ali Özer, Yusuf Bakar, Mert Aksu
Hamitköy: Hasan, Salih, İbrahim, Mustafa, Sinan, Eran, İsmail, Berk, Emre, Cemre, Ersan.
A.Kozanköy: Mehmet, Bayram, Müslüm, Azad, Hüseyin, Salih, Hamit, Aygün, Yiğit, Bekir, İlyas.
Goller: Dk. 66 Bekir, Dk. 84 (Pen.) ve 88 İlyas (A. Kozanköy)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 2. hafta maçında Hamitköy, Kozanköy’ü konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Kozanköy maçını Ali Özer yönetti. Maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede 1 dakikada 2 güzel gol oldu. Hamitköy, 65’te Emre Uysal’ın harika golüyle 1 – 0 öne geçerken, Kozanköy 66’da Bekir Yıldız’ın klas golüyle 1 – 1’i yakaladı.
Kozanköy son bölümde baskısını artırırken, 84’te Ceyhun’a yapılan harekete Ali Özer penaltı dedi. İlyas Yılmaz penaltıdan takımını 2 – 1 öne geçirirken, 88’de skoru belirledi. 1 – 3
Kozanköy bu galibiyetle 2’de 2 yapıp liderliğini sürdürürken, maç boyunca Ali Özer’in kararlarına tepki gösteren Hamitköy ilk yenilgisini aldı.