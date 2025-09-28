Stat:K: Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusuf Bakar, Mert Aksu

Hamitköy: Hasan, Salih, İbrahim, Mustafa, Sinan, Eran, İsmail, Berk, Emre, Cemre, Ersan.

A.Kozanköy: Mehmet, Bayram, Müslüm, Azad, Hüseyin, Salih, Hamit, Aygün, Yiğit, Bekir, İlyas.

Goller: Dk. 66 Bekir, Dk. 84 (Pen.) ve 88 İlyas (A. Kozanköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 2. hafta maçında Hamitköy, Kozanköy’ü konuk etti.

Üçer attılar, birer aldılar
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Kozanköy maçını Ali Özer yönetti. Maçın ilk devresinden gol sesi çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede 1 dakikada 2 güzel gol oldu. Hamitköy, 65’te Emre Uysal’ın harika golüyle 1 – 0 öne geçerken, Kozanköy 66’da Bekir Yıldız’ın klas golüyle 1 – 1’i yakaladı.

Kozanköy son bölümde baskısını artırırken, 84’te Ceyhun’a yapılan harekete Ali Özer penaltı dedi. İlyas Yılmaz penaltıdan takımını 2 – 1 öne geçirirken, 88’de skoru belirledi. 1 – 3

Kozanköy bu galibiyetle 2’de 2 yapıp liderliğini sürdürürken, maç boyunca Ali Özer’in kararlarına tepki gösteren Hamitköy ilk yenilgisini aldı.