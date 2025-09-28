Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Abdulkadir Karadağ, Yalçın Kabacıklı

Alsancak Yeşilova: Aykut, Gökhan, Fidelis, Cemal, Eyüp Öztep, Mert, Vakkas, Quessi, Mehmet Fatih, İlker Tek, Billy Mehmet

Karşıyaka: Osman, Toykan, Gökhan, İsaac Owusu, Göksel, Muhammet Jatta, Mehmet Kum, Kande, Hasan Kanlı, Muhammet, Papa Demba Ndior

Goller: Dk. 29 ve 78 Eyüp Öztep, Dk. 8' Billy Mehmet (Alsancak Yeşilova) — Dk. 3 ve 45 Papa Demba Ndior, Dk. 51 Selçuk (Karşıyaka)

Aksa Süper Ligi’nin ikinci haftasında iki komşu takım Alsancak Yeşilova ile Karşıyaka karşı karşıya geldi.

İlk haftada 5-4’lük galibiyet elde eden Alsancak Yeşilova, konuk ettiği ve ilk haftayı mağlubiyetle kapatan Karşıyaka karşısında ilk golü kalesinde erken gördü. 3. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Papa Demba Ndior vuruşunu gole çevirerek skoru 1-0 yaptı.

28.dakikada ev sahibi Yeşilova’nın atağında Eyüp Öztep’in kafa vuruşu skoru 1-1’e getirdi. İlk yarının son anlarında Karşıyaka penaltı kazandı, atışı kullanan Papa Demba Ndior takımını 2-1 öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Karşıyaka 51. dakikada Selçuk’un golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Ancak pes etmeyen Alsancak Yeşilova 78. dakikada yeniden Eyüp Öztep ile farkı bire indirdi. Maçın 85. dakikasında sahneye çıkan Billy Mehmet skoru 3-3’e taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Karşıyaka ligde ilk puanını aldı, Alsancak Yeşilova ise puanını 4’e yükseltti.