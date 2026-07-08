Dünyanın dikkatle takip ettiği NATO zirvesi dün Ankara’da başladı.

NATO zirvesi için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı Ankara'ya iniş yaptı.

Trump, Ankara yolculuğunu Katar'ın hediye ettiği ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından başkanlık uçağına dönüştürülen yeni Boeing 747-8 ile gerçekleştirdi.

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki uçak, kapsamlı dönüşüm çalışmalarının ardından ABD Başkanlık makamına hizmet verecek şekilde yeniden tasarlandı.

17 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD Başkanı olan Donald Trump, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uçağın kapısında karşılandı.

İki lider burada önce selamlaştı daha sonra bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Trump'ın “Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak.” dediği duyuldu.

ABD Başkanı Trump, ardından havalimanındaki Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Havaalanındaki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hareket edildi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Başkan Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaştı. Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.