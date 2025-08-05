Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada belirtilen kurum çalışanlarının maaşlarına Toplu İş Sözleşmesi gereği hayat pahalılığı (HP) oranının yansıtılmadığını ve maaşlarının ödenmediğini savunarak; gereken ödemeler yapılmazsa 11 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gideceklerini duyurdu.

"Hükümetin ve Merkez Bankasının talep ve baskısıyla üç koopbank iştirakinde çalışanların maaşlarına HP oranının yansıtılmaması, 13. maaşın kaldırılması, diğer sosyal menfaat ve primlerin dondurulması yönünde karar alındığını" duyduklarını iddia eden Güröz, bunun bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali ve süresiz grev sebebi olduğunu belirtti.