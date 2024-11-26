Rum Narkotik Şube polislerinin bir ihbarı değerlendirerek, Larnaka’da bir konteynerde brüt ağırlığı 30 kilo olan kokain tespit ettiği belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Narkotik Şube polisleri, bir ihbarı değerlendirerek, konteyner içerisinde bulunan el bagajında, brüt ağırlığı 30 kilo olan kokain tespit etti.

Habere göre, yurt dışından gelen bir konteynerin içerisinde bulunan el bagajı 13 Kasım’da tespit edilirken, ihbar üzerine polis çantaya el koyarak araştırma yaptı.

Olayla ilgili araştırma, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devam ediyor.