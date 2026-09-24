Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Girne’deki açık pazarı ziyaret ederek vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

HP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özersay ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, Meclis’te UBP-DP-YDP hükümeti ve CTP’nin oybirliği ile geçirilen Hal Yasası’nın tüzüklerinin dört yıldır yapılmadığına ve uygulamaya konulmadığına işaret etti.

Hal yasasının göstermelik olarak geçirildiğini, bunun siyasi bir samimiyetsizlik ve popülizim olduğunu savunan Özersay, "Yasa yürürlüğe konulmuş olsaydı birilerinin iddia ettiği gibi fiyatlar belki düşmeyecekti ancak gıda güvenliği ve bu alana bir düzen ve sistem gelmesi mümkün olacaktı. Oysa ne hükümet tüzükleri yaptı ne de Meclis’teki muhalefet bu konuda hükümeti sıkıştırdı. Sonuç olarak ortada ne hal var ne de uygulanan bir yasa." diye konuştu.