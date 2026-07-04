Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Kolombiya, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Güney Amerika temsilcisi, Jhon Arias'ın golüyle 1-0 öne geçti, golde asisti Luis Suarez yaptı.

İlk devre Kolombiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan Nestor Lorenzo'nun ekibi, sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kolombiya, son 16 turuna yükselip İsviçre'nin rakibi olurken Gana turnuvaya veda etti. Kolombiya'da Galatasaray'dan Davinson Sanchez, Gana'da ise Başakşehir'den Jerome Opoku, Gana adına 90 dakika sahada kaldı.

8 YILIN ARDINDAN SON 16'DA

Kolombiya, 2018'de Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından ilk kez son 16 turuna kaldı.

2022'de Katar'daki turnuvada elemeleri geçemediği için kupaya katılamayan Kolombiya, 1990'da da son 16 oynama başarısı göstermişti.

2026 Dünya Kupası'nda son 16'da İsviçre ile karşılaşacak Kolombiya bu turu geçerse tarihinde ilk kez çeyrek final oynayacak.