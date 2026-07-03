2026 FIFA Dünya Kupası'nda (FIFA 2026) heyecan son 32 turu maçları ile sürüyor.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı.
Bu sonuçla Avusturya Dünya Kupası'na veda etti.
İspanya, son 16'da Portekiz - Hırvatistan maçının galibiyle eşleşecek.
İspanya'ya galibiyeti getiren goller Mikel Oyarzabal (2) ve Pedro Porro'dan geldi.
Suudi Arabistan'dan sonra Avusturya'ya da 2 gol atan Oyarzabal, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükseltti.
Dünya Kupası'na H Grubu'nda Yeşil Burun beraberliği ile başlayan İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 yenmişti.
Avusturya ise Dünya Kupası'na J Grubu'nda 3-1'lik Ürdün galibiyetiyle başladı. Arjantin'e 2-0 yenilen Avusturya, Cezayir ile 3 -3 berabere kalmıştı.