2026 FIFA Dünya Kupası’nda (FIFA 2026) heyecan son 32 turu maçlarıyla devam ediyor.

Avrupa'nın önemli ekibi Belçika ile Afrika'nın büyük takımlarından Senegal kozlarını paylaştı.

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede Senegal, Habib Diarra'nın 25. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk yarısını da Senegal 1-0 üstün tamamladı.

Senegal, Ismaila Sarr'ın 51. dakikada attığı güzel gol ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2 Sarr, bu golle turnuvadaki gol sayısını 4'e yükseltti.

Belçika, 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı.

Avrupa ekibi, ikinci yarıda oyuna giren golcüsü Romelu Lukaku ile 86. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2

3 dakika sonra (89. dakika) Belçika'nın kaptanı Youri Tielemans, Senegal kalecisi Mory Diaw'ın hatasını affetmedi ve Belçika son anlara girilirken skoru eşitledi: 2-2

Mücadelenin normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanınca 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçildi.

Belçika, 120 dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Penaltı atışı için 120+5. dakikada meşin yuvarlağın başına Youri Tielemans geçti.

Atışta hata yapmayan Tielemans, Belçika'yı 3-2 öne geçirdi.

Kalan sürede skor değişmedi ve müthiş bir geri dönüşe sahne olan müsabakadan 3-2 galip ayrılan Belçika adını son 16 turuna yazdırdı.

Afrika ekibi Senegal, bu dramatik sonla evine dönerken Avrupa temsilcisi üst turdaki rakibini beklemeye geçti.

Belçika, son 16 turunda, ABD - Bosna Hersek maçının galibi ile karşılaşacak.

Müsabakaya 2 gol atan Tielemans damgasını vurdu.