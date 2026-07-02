2026 FIFA Dünya Kupası’nda (FIFA 2026) heyecan son 32 turu maçlarıyla devam ediyor.

Atlanta Stadı'nda oynanan son 32 turu maçında, sadece 1966'da ev sahipliği yaptığı turnuvada şampiyonluk yaşayan ve ABD'de 60 yıllık hasretine son vermek isteyen İngiltere ile Dünya Kupası'na ilk kez katıldığı 1974'ten sonra yeniden dönen Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

TRT 1'den canlı yayınlanan maçın ilk anları orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk gol 7. dakikada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldi. Mbemba'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brian Cipenga, sağ ayağıyla sert vurdu ve yerden giden top yakın köşeden filelerle buluştu: 0-1

Sürprize Kane'den geçit yok

Son 15 dakikaya gergin giren İngiltere'ye hayat öpücüğü kaptan Harry Kane'den geldi.

İngiltere, kaptanı Harry Kane'nin kafa golü ile 75. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.

86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kane, İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Bu dakikada kaleciden dönen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Kane, ceza alanına girip sağ çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu ve meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-1 üstün ayrılan Avrupa devi, adını son 16 turuna yazdırdı. İngiltere, son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak.

Kane, 5 gole ulaştı

Bu arada İngiliz yıldız futbolcu Harry Kane, maçta 2 gol atarak turnuvada 5 gole ulaştı.

Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunan Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'yi gol krallığı yarışında takip etti.