Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs'ta mülkiyet sorununun Rumların Türklere veya Türklerin Rumlara karşı açacağı davalarla çözüme ulaştırılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Erhürman, mülkiyet sorununun yalnızca Kıbrıslı Rumların değil, Kıbrıslı Türklerin de sorunu olduğuna işaret ederek, “Çözüm, samimiyettir” dedi.

Kıbrıs Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çabalarına samimiyetle destek vermeye devam edeceklerini belirten Erhürman, çözümsüzlük ortamında mülkiyet sorunu ile ilgili de çok yönlü hazırlıkları hızla sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, mülkiyet konusunda yaptığı yazılı açıklamada, samimiyet vurgusu yaptı.

Kıbrıs Rum liderliğinin mülkiyet ile ilgili konularda hukuku “siyasetin enstrümanı” haline getirme çabalarının devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, siyasi sorunun bir parçası olduğu için Kıbrıs'ta mülkiyet sorununun Rumların Türklere veya Türklerin Rumlara karşı açacağı davalarla çözüme ulaştırılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Mülkiyet sorununun siyasi sorunun bir parçası olduğunun müzakerelerin kapsamından da belli olduğunu kaydeden Erhürman, şunları kaydetti:

“Göreve gelmemin çok öncesinden beri söylediğimi tekrarlıyorum. Kıbrıslı Türkler, 2004'te ve 2017'de en açık şekilde çözüm iradelerini ortaya koymuşlardır ve herkesin malumudur ki çözüme ulaşılmış olsaydı, mülkiyet meselesinin çözüm süreci de başlayacak ve bugüne kadar epeyce yol alınmış olacaktı.

Kıbrıs Türk tarafı buna karşın Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar hala yapmamış olduğu bir şeyi yaparak, uluslararası hukuk çerçevesinde, çözüme kadarki dönemde iade, takas ve tazminat çarelerini devreye sokacak Taşınmaz Mal Komisyonu'nu da kurmuştur.

Bütün bunlara karşın, özellikle de tüm tarafların BM Genel Sekreteri Guterres'in çabalarına destek açıkladığı bir dönemde, hukuku siyasetin enstrümanı haline getirme girişimlerinin devam etmesi kabul edilebilir değildir.

Herkesin malumudur ki Kıbrıs Türk tarafı olarak bizlerin de mülkiyet konusunda hukuku siyasetin enstrümanı haline getirme olanağımız vardır."

-"Çağrım aynıdır.Kapsamlı çözüme odaklanılsın"

Hukuku siyasetin enstrümanı haline getirerek tek tek bireylerin mağduriyetleri üzerinden pozisyon oluşturma ya da iç siyasette başarı hikayesi yazma çabalarından vazgeçilmesi çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Samimiyet varsa, mülkiyet sorununun da çözümünü beraberinde getirecek kapsamlı çözüm çabalarına odaklanılsın." dedi.

Tek tek bireyleri hedef alan ve Kıbrıs sorununun hesabını onlara kesecek şekilde hukuku siyasetin aracı haline getiren yaklaşımlara sıcak bakmadıklarını belirten Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adada ne kayıplar yalnızca Rum kayıplardır ne de mülkiyet konusunda mağdur olan bireyler yalnızca Kıbrıslı Rumlardan ibarettir! Ama kimse de bu konularda yapacak hiçbir şeyimiz olmadığı zehabına kapılmasın; bu noktadan hareketle oluşturulmaya çalışılan pozisyonları kabul edeceğimiz yanılgısına düşmesin.Sorun yalnızca Kıbrıslı Rumların değil, Kıbrıslı Türklerin de sorunudur ve çözüm samimiyettir. Kbrıs Türk tarafı olarak hem Guterres'in çabalarına samimiyetle destek vermeye devam edecek hem de çözümsüzlük ortamında mülkiyet sorunu ile ilgili çok yönlü hazırlıklarımızı hızla sürdüreceğiz.”