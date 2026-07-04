ABD'deki Miami Stadı'nda oynanan maçta son şampiyon ve turnuvanın favorilerinden Arjantin ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone ve Messi'nin de formasını giydiği ABD'nin Inter Miami takımının kurucu ortağı eski İngiliz futbolcu David Beckham da maçı tribünden izledi.

Maça her iki takım da kontrollü başlarken ilk dakikalar orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

Arjantin, maçtaki ilk şutunu Messi ile 15. dakikada buldu ve top yandan auta çıktı. Ceza sahası sol çaprazından yıldız oyuncu, vuruşunu yaparken uzak köşeye yerden giden top yandan dışarı çıktı.

Arjantin, 29. dakikada Messi ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Lisandro Martinez'in uzun gönderdiği topa ceza alanı sağ çaprazında indiren Messi, sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaptı ve kaleci Vozinha'nın üzerinden topu filelerle buluşturdu.

Arjantin, devreye 1-0 önde girdi.

54. dakikada Yeşil Burun Adaları sağ kanattan etkili geldi. Moreira'nın penaltı noktasına çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayının gerisine açılan topa Duarte sol ayağıyla sert vurdu ve kaleci Martinez soluna uzanarak topu kontrol etti.

59. dakikada Yeşil Burun Adaları, eşitliği yakaladı. Iğdır FK'dan Mendes'in pasını kale alanı çaprazında kontrol eden Duarte, sağ ayağının üstüyle beklemeden vuruşunu yaptı ve yerden giden top uzak direğin dibinde ağlarla buluştu ve maçta 1-1 eşitlik sağlandı.

63. dakikada Arjantin gole çok yaklaştı. Lautaro Martinez'in pasında ceza alanına giren Messi, kaleciyle karşı karşıya topu Vozinha'nın üstüne vurdu ve mutlak golü kaçırdı.

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

92. dakikada Arjantin, 2-1 öne geçti. Messi'nin sol kanattan kullandığı kornede Mac Allister'ın kafasından seken topu ceza alanında kontrol eden Martinez, sol ayağıyla yakın köşeye sert vurdu ve topu tavana asarak takımını yeniden öne geçirdi.

103. dakikada Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, turnuvada şimdiye kadar atılan en güzel gollerden birine imzasını attı ve skora tekrar dengeyi getirdi.

Samedo'nun pasını alan Cabral, sol çaprazdan ceza alanı yan çizgisine hareketlendi ve ceza alanına girer girmez uzak köşeye sağ ayağıyla vurdu ve Martinez'in müdahale edemediği top, çataldan ağlarla buluştu ve maçta 2-2'lik eşitlik sağlandı.

111. dakikada Arjantin, 3-2 öne geçti. Arjantin'in sol kanattan kazandığı kornerde Messi'nin ortaya çevirdiği topa kale alanı ön çizgisinden Romero kafayı vurdu ve top uzak köşeden Borges'e de çarparak ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Arjantin, uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16 turuna çıktı.

Arjantin, son 16 turunda Mısır ile karşılaşacak.

Messi'den 1 gol daha

Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle kendisine ait turnuvada tüm zamanların gol krallığı rekorunu geliştirdi.

Arjantinli futbolcu, turnuvadaki 7. golünü kaydetti ve 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. Fransız yıldız futbolcu Mbappe, 6 golle turnuvadaki gol krallığı yarışında Messi'yi takip ediyor.

Maçta 1 gol atan Messi, Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların gol krallığı yarışında ise 20 golle zirvede yer alıyor.

Yeşil Burun Adaları'nda Türkiye'den 4 futbolcu

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez mücadele ettiği turnuvada 3 grup maçında da berabere kalarak namağlup şekilde son 32 turu maçına çıktı.

Türkiye'deki liglerden 4 futbolcu da Yeşil Burun Adaları'nda forma giyiyor. Trabzonspor'dan Wagner Pina ve Sidny Lopes Cabral, RAMS Başakşehir'den Nuno Da Costa ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes, milli takım kadrosunda bulunuyor.

Karşılaşmaya, Cabral, Da Costa ve Mendes ilk 11'de başladı. Pina ise süre almadı.