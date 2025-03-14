Lefkoşa’da meydana gelen kokain ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Thekla Petrou ve Georgia Kattou dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 9 Mart 2025 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Molto Benzin İstasyonunun karşısında, polis ekibi tarafından, park halinde tespit edilen, Güney Kıbrıs’ta sakin Thekla Petrou’nun kullanımında ve Güney Kıbrıs’ta sakin Georgia Kattou’nun yolcu olarak bulunduğu MTN 375 plakalı araçtan paket bırakılmasının görülmesi üzerine yapılan aramada; konu inerek şüpheli bir paket aracın hemen yanında naylon poşet içerisinde yaklaşık 60 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.