Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın çaylak sezonuna ait forması açık arttırmayla satıldı.

Basketbol tarihinin unutulmaz isminin forması da kendisi gibi rekor kırdı. "Mamba"nın NBA'de ki ilk yılında giydiği forması 7 milyon dolara alıcı buldu.

Bryant'ın formayı; ilk hazırlık maçında, normal sezonun ilk maçında ve medya günü gibi önemli anlarda giydiği doğrulandı. Bu forma daha önce 2012 yılında 115 bin 242 dolara satılmıştı.

7 milyon dolarlık rakam, efsane isme ait ürünlere, şimdiye kadar ödenen en yüksek tutar oldu. Bir önceki rekor 2007-2008 sezonunda giydiği ve imzaladığı formanın 5 milyon 8 yüz bin dolara alıcı bulmasıydı.

Bryant, NBA kariyerinde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşarken 18 kez de All-Star seçilmişti. "Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, 26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.