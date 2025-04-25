Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun akıbeti belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Marca, Portekizli yıldızın Al-Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme için prensip anlaşmasına vardığını iddia etmişti.

Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesinde maaşının da düşürülmeyeceği öne sürüldü.

40 yaşındaki futbolcu tıpkı 2023'te imzaladığı sözleşmede olduğu gibi Al-Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanmaya devam edecek.

İlerleyen yaşına rağmen halen değerini kaybetmeyen yıldız futbolcunun maaşı ay, gün, saat ve saniye olarak hesaplandı.

Buna göre yıllık maaşı 200 milyon eurodan hesaplanan Cristiano Ronaldo aylık 16.6 milyon euro kazanacak.

40 yaşındaki Portekizli yıldızın cebine günlük ise 547.9 bin lira girecek.

Ronaldo'nun 200 milyon euroluk maaşı saat bazında hesaplandığındaysa 22.8 bin euro yapıyor.

Dakikada 380 euro kazanan Cristiano Ronaldo, saniyede ise cebine 6.3 euro koyacak.