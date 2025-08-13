Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) yaz etkinlikleri arasında geleneksel hale gelen “Şeherde Gece Rallisi” sezonun ikinci rallisi olarak 13 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı yapılıyor. KTKOD Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın 5’inci etkinliği ve 2’nci rallisi olan organizasyon, “NG Kütahya Seramik Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Şeherde Gece Rallisi” adıyla 13 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı Cahit Necipoğlu Ltd. Lefkoşa önünden başlayacak.

Near East Bank’ın şampiyona sponsorluğu ve NG Kütahya Cahit Necipoğlu Ltd.’in yarış sponsorluğunun yanı sıra; Telsim’in iletişim sponsorluğunda, Kıbrıs Biletçim, Radyo Juke, CYP Duş, Güven Sigorta ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla düzenlenecek “Şeherde Gece Rallisi” saat 18.30’da Yenişehir’de bulunan Cahit Necipoğlu Ltd. önünden başlayacak. Gidecekleri güzergahı start anında alacakları yol notlarından öğrenecek olan klasik severler, yaklaşık 30 kilometrelik 2 Sabit Hız Testi’ni Lefkoşa şehir merkezinde geçtikten sonra saat 21.00 civarında finiş görecekler. Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan KTKOD Dernek Lokali’nde finiş ve ödül töreni yapılacak olan ralliye 48 ekip kayıt yaptırdı.