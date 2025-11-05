Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) geleneksel olarak her yıl yaz sonu organize ettiği sezonun büyük rallisi bu yıl 1-2 Kasım 2025 tarihleri arasında yapıldı. Sezonun en uzun rallisi olan ve konaklamalı olarak 2 günlük organize edilen ralli bu yıl yine “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi” adıyla yapıldı. KTKOD Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın yedinci etkinliği ve üçüncü rallisi olarak yapılan ralli, 1 Kasım 2025 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden başladı. Güney Mesarya bölgesinde yaklaşık 120 kilometrelik 3 Sabit Hız Testi’nin (SHT) ardından ekipler geceyi geçirecekleri Mimoza Beach Hotel’e ulaştılar. Akşam yemeği ve müzikli eğlencenin ardından ilk günü noktaladılar.

KAZANAN SALİH-YONCA ÇELİKER ÇİFTİ

Near East Bank’ın sponsorluğunun yanı sıra İkas Süpermarket, Mimoza Beach Hotel, CYP Duş, Güven Sigorta, Kıbrıs Biletcim, Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla ve Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen “Near East Bank Klasik Otomobil Rallisi”nin ikinci günü ekipler İskele bölgesinde 2 SHT yaklaşık 78 kilometre mesafe kat ettiler ve yeniden Mimoza Beach Hotel’e döndüler. Öğlen yemeğinin ardından ise ödül töreni yapılarak organizasyon sona erdi. 3 SHT’de ideal zamana en yakın dereceyi elde etmeyi başaran Salih-Yonca Çeliker çifti rallinin kazananı olurken, Osman-Zehra Çakal çifti ikinci ve Özgür-Rüzgar İnönü ikilisi üçüncü olmayı başaran ekip oldu.

KLASMAN ÖDÜLLERİ VE ÖZEL KUPALAR DA VERİLDİ

Ödül töreni Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu’nun Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu’na ve Mimoza Beach Hotel Genel Müdürü Yayın Dalgıç’a teşekkür plaketi takdim etmesiyle başladı. Ardından KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri klasman ödüllerini ve özel kupaları takdim ederek günü noktaladılar. E klasmanında Bülent-Su Evsal, G klasmanında Ali-Pembe Kelebek, H klasmanında Ertan-Ayşe Namlı, J klasmanında Halil-Florina Karalar, T klasmanında Mehmet Üşenmez-Ufuk Taş, Kadınlar klasmanında Fatoş Arca-Yaren Işık ve Çiftler klasmanında Ali-Sultan Köroğlu birincilik kupasını alan ekipler oldu. 0,323 saniye ile en iyi etap derecesini elde etmeyi başaran ekip de Salih-Yonca Çeliker çifti olurken, Herşeye Rağmen Kupası Hasan-Tezin Canpolat çiftinin ve Cemsal-Ziynet Ataoğlu ikilisinin oldu. Markalarda ise Ford Kupası Ahmet-Şifa Özant, Mini Kupası Halil-Florina Karalar, Mercedes Kupası Salih-Yonca Çeliker, BMW Kupası Cemsal-Ziynet Ataoğlu, JDM Kupası Kemal-Ayçin Topçuoğlu ve VW Kupası Bülent-Su Evsal ekiplerinin oldu.

Genel Klasman:

1.Salih-Yonca Çeliker

2.Osman-Zehra Çakal

3.Özgür-Rüzgar İnönü

E Klasmanı:

1.Bülent-Su Evsal

2.İlker-Nalan Canbulat

G Klasmanı:

1.Ali-Pembe Kelebek

2.Vehit-Berrin Denizer

3.Hüseyin Bıçak-Sibel Ersoy

H Klasmanı:

1.Ertan-Ayşe Namlı

2.Ferhun-Pembe Topel

3.Mehmet-Fatma Mutlu

J Klasmanı:

1.Halil-Florina Karalar

2.Kemal-Ayçin Topçuoğlu

3.İbrahim-Süer Üney

T Klasmanı:

1.Mehmet Üşenmez-Ufuk Taş

2.Çağlar Abiç-Çağdaş Abiç

3.Kerim Akgün-Havva Akgün

Kadınlar Klasmanı:

1.Fatoş Arca-Yaren Işık

2.Pınar Raman-Merve Ateşin

3.Pembe Türkmen

Çiftler Klasmanı:

1.Ali-Sultan Köroğlu

2.Ahmet-Şifa Özant

3.Cavit-Deniz Öztürk

Herşeye Rağmen Kupası: Hasan-Tezin Canpolat, Cemsal-Ziynet Ataoğlu

13.Gelen Kupası: Ahmet-Şifa Özant

Best Time Kupası: Salih-Yonca Çeliker (0.323)

Ford Kupası: Ahmet-Şifa Özant

Mini Kupası: Halil-Florina Karalar

Mercedes Kupası: Salih-Yonca Çeliker

BMW Kupası: Cemsal-Ziynet Ataoğlu

JDM Kupası: Kemal-Ayçin Topçuoğlu

VW Kupası: Bülent-Su Evsal