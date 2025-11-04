Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 ve üçüncü maçında da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Ajax ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 3 maçında puan alamadı. Hollanda temsilcisi, ilk hafta maçında İtalya ekibi Inter'e sahasında 2-0 mağlup oldu. Ajax, sonrasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 4-0, İngiltere'den Chelsea'ye de 5-1 yenildi.

İLKAY, AJAX KARŞISINDA GÖREV ALAMAYACAK

Sarı-kırmızılı oyuncu İlkay Gündoğan, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, bu maçta oynayabilecek.

YUNUS AKGÜN'ÜN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Ağrıları bulunan Yunus Akgün'ün durumu maç günü netleşecek.

Trabzonspor maçında ağrı hisseden ve dünkü antrenmana çıkmayan milli oyuncu, sağlık durumuna göre maçta görev alacak.

OSİMHEN, ÜST ÜSTE 7 AVRUPA KUPASI MAÇINDA GOL ATTI

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupaları'nda üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor.

Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandıran Osimhen, önemli bir seri yakaladı.

Galatasaray formasıyla Avrupa'da üst üste en fazla müsabakada gol atma rekorunu Burak Yılmaz ile paylaşan Nijeryalı yıldız, Bodo/Glimt karşılaşmasında da tabelayı değiştirerek serisini 7 maça taşıdı ve rekorun tek başına sahibi oldu. Osimhen, bu süreçte 9 gol kaydetti.

AJAX'TA EKSİKLER

Hollanda ekibinde Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Ajax'ta Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor, cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giymeyecek.

Sakatlıkları bulunan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu ise maç günü belli olacak.

AJAX'IN EN GOLCÜSÜ WEGHORST

Hollanda temsilcisinde en golcü oyuncu olarak Wout Weghorst öne çıkıyor.

Bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Hollanda 1. Futbol Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

AJAX, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN SON SIRASINDA BULUNUYOR

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında 36 takım arasında son sırada yer alıyor.

Portekiz ekibi Benfica ile beraber bu aşamada hiç puan alamayan Ajax, eksi 10 averajla puan tablosunun en alt sırasında bulunuyor.

Ajax, ayrıca yediği 11 golle Eintracht Frankfurt ile birlikte bu etapta en çok gol yiyen takım oldu.